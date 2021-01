To praksisstudentar i Helse Førde testa positivt – 46 tilsette er i karantene

Nyheter

Smittevegen er kjent for begge, opplyser Helse Førde i ei pressemelding onsdag morgon.

- Ut frå aktiv smittesporing har helseføretaket sett sju tilsette i karantene som følgje av mogeleg nærkontakt med dei to studentane. Helse Førde er elles påverka av den generelle smitteauken i Sunnfjord kommune, med den følgje at til saman 46 av våre tilsette no er i karantene., opplyser helseføretaket i ei pressemelding.

Utbrotet og karantenefølgjene rammar naturleg nok inn på fleire av våre avdelingar, men er innanfor det nivået som føretaket klarer å handtere.

- For å halde på kontroll på smitten vil vi frita alle praksisstudentar i Helse Førde i ei veke framover, i første omgang. Frå og med klokka 08 onsdag går Helse Førde over i gul beredskap, til vi ser at smittesituasjonen i vårt område blir noko rolegare, opplyser Helse Førde.