Er ikkje imponert over handteringa saka har fått

Det var i desember 2020 at ein tidlegare tilsett ved Måløy vidaregåande skule varsla om det fleire tilsette opplevde som mobbing, trakassering og fryktkultur. Etter at han varsla så opplevde han arbeidssituasjonen sin som vanskelegare. Det enda med at han 31. desember 2020 sa opp jobben sin.