Har forståing for at folk er koronaleie, men ber om at ein likevel avgrensar fysiske besøk på legekontoret

Medisinsk fagleg rådgjevar og fastlege Rune Nordpoll skjønner at folk begynner å bli slitne av koronatrestriksjonane, men peikar på at Måløy legekontor likevel må be folk om å avgrense trafikken på legekontoret og at det hopar seg opp folk på venterommet.