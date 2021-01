– Eit tiltak som vil gagne næringslivet, pendlarar og frivilligheita langs kysten og fjordane våre

Nyheter

– Mange av våre sentrum ligg langs Nordfjorden, men eg trur at for næringslivet er dette eit tiltak som verkeleg vil merkast. Og sjølvsagt vil også dei som pendlar på strekningane Måløy-Oldeide eller Stårheim-Isane også merke dette godt, seier Christensen.

Ho får støtte frå Vereide som også peiker på gevinstar for frivilligheita.

– Mange av aktivitetane som cupar og stemner skjer på kryss og tvers av fjordane våre, og då blir det fort dyrt for ein klubb eller eit lag å køyre. No har også autopass blitt knytt til person, så om ein er fleire som byter på å køyre er ein avhengig av ei bugnande klubbkasse for å få kjøpt inn autopassbrikker.

– Fantastisk distriktssatsing

Christensen trekk fram at Arbeidarpartiet sitt nyaste forslag er eit gode for distrikta.

– Det gjer at vi for eit anna forhold til kommunikasjon. Det blir smidigare og enklare, ikkje minst for næringslivet, som er avhengig av å nytte ferjene kontinuerleg. Ein har hatt bompengeaksjonar og andre aksjonar i byane, men dette er verkeleg ei satsing for oss.

Christensen trekk også fram at det er mange som kryssar Nordfjorden for å nytte seg av mellom anna helsetenester.

– Det er mange bemangarar som nyttar seg av helsetilbod som lege, tannlege eller fysioterapi i Måløy.

Prisoversikt Måløy-Oldeide per 29. januar 2021.

Lengde Pris T.o.m. 6 meter 175 kroner 6,01-8,00 meter 390 kroner 8,01-10,00 meter 542 kroner 10,01-12,50 meter 659 kroner 12,51-14,50 meter 758 kroner 14,51-17,50 meter 896 kroner 17,51-19,50 meter 952 kroner 19,51-22,00 meter 1.050 kroner >22 meter 1.155 kroner MC 69 kroner

Glad for støtte

Dyrare ferjebillettar er noko ein særleg har fått merke i ferje- og fjordfylka Vestland, Møre og Romsdal og Nordland, og Vereide understrekar at dette er noko som opptar folk i distrikta.

– Dyre ferjebillettar er eit tema som mange har tatt opp, og vi meiner at vi må sjå på ferjene som ein del av vegnettet vårt. Det kan ikkje vere slik at fordi vi bur her vi bur, så skal vi ha ekstrautgifter av den grunn, seier Vereide, som er veldig glad for at resten av partiet samrøystes har gått inn for halvering av ferjeprisane.

– Dette har vi jobba for ei stund, og vi var ikkje sikre på om vi skulle få gjennomslag for dette, for det er ein stor kostnad.

– Korleis vil de finansiere forslaget?

– Dagens regjering har prioritert skattelette og kutt i formuesskatten til dei rikaste. Om ein set ein stoppar for vridinga denne regjeringa har hatt, så har ein fort dekning.