– Vi kan ikkje la ei fagforeining med få tilsette få diktere korleis vi skal organisere tenestene våre

Saka om helsesenter og legekontor i Selje tok mykje tid under torsdagens formannskapsmøte. Til slutt gjekk politikarane for ei løysing der både alle utvala og kommunedirektøren vart høyrt. Sistnemnte reagerte på at enkelte einingar kom seint til bordet for å få sine behov høyrt.