Trailersjåføren hadde fire ulovlege dekk på vinterføre og fekk 8.000 kroner i bot

Nyheter

Under ein trafikkontroll i Nordfjord på Rv 15 på Kjøs torsdag som kontrollørar frå Statens vegvesen gjennomførte vart eit køyretøy stansa med fire ulovlege vinterdekk på vinterføre. Dermed fekk sjåføren ei bot på 8.000 kroner.

Trailersjåfør med fleire tonn overlast må betale 14.150 kroner i bot Under ein kontroll som Statens vegvesen gjennomførte på Nordfjordeid torsdag stansa dei eit vogntog med 3.700 kilo overlast.

Eit vogntog som vart stansa i kontrollen mangla 2 kjettingar. Dette førte til ei bot på 2.400 kroner, opplyser Statens vegvesen.

Eit køyretøy hadde eit dekk under minstemål gebyret her vart på 2.000 kroner. Ein førar måtte merke utstikkande last før vidare køyring.

Det rann fiskevatn frå to vogntog som vart stansa og som transporterte fersk fisk. Begge vogntoga måtte stå til det slutta å renne fiskevatn frå lasta.