En økning av denne fisken skaper problem for lokale fiskere

– Bruket blir fullt av pigghå og sender oss over grensa for bifangst

Årsmøtet i Nordfjord Fiskarlag stiller spørsmålet om pigghå fortsatt burde være rødlistet når den forekommer i et så stort antall og over så store områder. I økende grad ser fiskarlaget at pigghåen ødelegger for fiskerne ved å fylle opp bruket og sende dem over bifangstgrensen.