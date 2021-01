Denne bygda er på topp-ti liste over beste norske reisemål i 2021

Nyheter

Reisepanelet i Aftenposten består av «en svært bereist gjeng som har sett det meste av verden», og på deres liste over norske reiseanbefalinger for året finner en Kalvåg i Bremanger som nummer ni.

Det er globetrotter Gunnar Garfors som anbefaler turen til kystperlen.

Slik lyder reisetipset i Aftenposten:

«På øya Frøya i Bremanger ligger den vesle bygda Kalvåg. Omringet av fjell med mange flotte stier og en spennende skjærgård. Takket være en tunnel og diverse broer er øya landfast. Men det går også hurtigbåt fra Florø og Måløy. Kalvåg er populær blant båtfolket, og du treffer alltid nye og spennende mennesker her.»

Også Knutholmen får god omtale:

«Du trenger ikke egen båt å overnatte i. Det finnes diverse overnattingssteder der og et spa. Og sist men ikke minst selveste Knutholmen – en god restaurant og bar. Her får du fantastisk sjømat av et eminent vertskap!»