Omkom etter snøskred på Jan Mayen

Det er Firdaposten, som i samråd med nærmeste familie går ut med navnet på den ene av de to som omkom.

Tre ansatte ved Forsvarets stasjon på Jan Mayen var på en fritidstur da de ble truffet av et snøskred, et stykke unna stasjonen. Skredet skjedde rundt klokken 13.50 lørdag. En av de tre klarte å ta seg ut av skredet og fikk tatt seg tilbake til stasjonen.

Det skriver Forsvaret i en pressemelding.

Personellet på stasjonen satte da i gang en redningsaksjon og tok seg opp til skredområdet. Der søkte de gjennom skredet og fant de to savnede. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men livene deres sto ikke til å redde. De to ble bekreftet omkommet klokken 19 lørdag. Personen som klarte å ta seg ut av skredet, er lettere skadet.

Forsvaret har personell på Jan Mayen året rundt, og besetningen vinterstid består av 18 personer. Stasjon Jan Mayen er godt utrustet for å løse sine oppgaver i det krevende klimaet på Jan Mayen, og personellet har både rutiner og utrustning som legger til rette for sikker gjennomføring av oppgavene de løser. Oppdraget på Jan Mayen preges like fullt av krevende klimatiske forhold og avstanden til det norske fastlandet.

– Nå går mine tanker og medfølelse først og fremst til de pårørende, det tette, lille felleskapet på Jan Mayen – men også til venner og kolleger i Forsvaret. Det smerter når vi treffes av slike tragedier, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen etter å ha mottatt den triste beskjeden.

De to omkomne er sivilt ansatte i Forsvaret. De pårørende har blitt varslet om det tragiske dødsfallet. Forsvarssjef general Eirik Kristoffersen mottok meldingen om ulykken med sorg.

– Jeg har mottatt det triste budskapet om at to av våre har mistet livet i en skredulykke på Jan Mayen. Folkene våre gjør en viktig jobb der hver dag, på norsk territorium, men likevel langt hjemmefra. Mine tanker går til de pårørende og venner av de omkomne og til deres nærmeste kolleger. Alle vi i Forsvaret tenker på dere og føler med dere i denne triste tiden, sier Kristoffersen.

Forsvarets operative hovedkvarter har satt et C-130J Hercules transportfly i beredskap for å kunne støtte stasjonen. To kystvaktfartøy er også omdirigert for å gi helikopterstøtte til stasjon Jan Mayen.