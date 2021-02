Det blir hingsteutstilling i år også - men uten publikum denne gangen

Nyheter

– Norges Fjordhestlag ønskjer med dette å kunngjere at det blir hingsteutstilling på Nordfjordeid i mai 2021 i veke 18. Smittesituasjonen med covid-19 er framleis vanskeleg, og det blir planlagt for ei utstilling utan publikum, skriv laget på sine sider.

Har vore utstilling sidan 1886 Ser seg nøydde til å avlyse den tradisjonsrike hingsteutstillinga Norges Fjordhestlag avlyser årets hingsteutstilling for fjordhest på Nordfjordeid.

Det blir ifølge Norges Fjordhestlag arbeidd med å få til streaming av delar av aktivitetane på hingsteutstillinga.

– For NFL er det viktig å få gjennomføre ein seleksjon av hingstane og særleg for dei to årgangane som skal utføre utvida bruksprøve. Det er viktig å vektlegge at krava i avlsplanen blir følgde, skriv laget.

– Kvar hingst har høve å ha med to personar, utstillar og medhjelpar, fordi vi må avgrense tal deltakarar på arrangementet.

Norges Fjordhestlag i lag med samarbeidspartane Norsk Hestesenter, Norsk Fjordhestsenter og Nordfjord Fjordhestlag har starta planlegginga, og vil i tida framover utarbeide detaljert program med vektlegging på best mogleg smittevern etter retningslinjene frå styresmaktene.

– Vi tek sikte på å legge ut ny og meir detaljert informasjon ca. 20. februar.