Ein tilsett ved verftet har testa positivt for korona - 13 er sett i karantene

Nyheter

Mannen hadde symptom som han merka på fredag, og difor fekk han testa seg. Han har vore i karantene etter det. Og i dag, måndag fekk han svaret som syner at han er smitta av korona.

Fjordenes Tidende har snakka med vedkommande som har fått påvist smitte, ein mann i 30-åra. Han seier at han føler seg i grei form. Han er oppegåande, men er slapp og tett i luftvegane.

– Eg har vore sjukare enn dette. Vi får tru det går bra, seier mannen.

På spørsmål om kvar han trur han kan ha blitt smitta så svarar mannen at han var ein dagstur til Førde søndag for ei veke sidan og besøkte eit familiemedlem. Det kan vere der han vart smitta. Han utelukkar ikkje at han kan ha fått det på jobb også. Mannen har vore i karantene etter at han testa seg på fredag.

Mannen fortel at fleire familiemedlemmer av han har testa seg for korona i dag, og ventar svar i morgon.

Den smitta mannen, som bur på Vågsøy er tilsett ved verftet Stadyard på Raudeberg. Etter at svaret på testen kom i dag, måndag, så har leiinga ved Stadyard hatt god kontakt med lokale helsestyresmakter.

HR-ansvarleg ved Stadyard, Glenn Paris, seier til Fjordenes Tidende måndag kveld at som følgje av dette smittetilfellet så er 13 arbeidskollegaer som blir rekna som nærkontakter av den smitta sett i karantene.

– Desse skal teste seg i morgon. Svara på desse prøvene får vi onsdag. Vi er sjølvsagt spent på svara på dei, seier Paris.

Han seier både den smitta og dei 13 kollegaene som er sett i karantene er norske arbeidarar.

Glenn Paris seier dette er ei viktig påminning om at smittefaren ikkje er over.

– Vi må ta dette med korona på alvor og vere forsiktig, seier Paris.

Han seier alle utanlandske arbeidarar ved verftet har testa seg og vore i karantene før dei starta i jobb.

– Vi har veldig strenge smittevern-rutinar. Alle som kjem frå utlandet må testast og vere i karantene. Det gjeld dei som kjem hit for å arbeide og dei ved verftet som har vore i utlandet.

Paris seier verftet har mykje veldig mykje arbeid, og når så mange blir sett ut av spel og må vere i karantene så er det utfordrande for framdrifta av dei mange oppdraga som verftet har.

Verftet har hatt eit tilfelle av smitte tidlegare, og det stamma frå barnehageutbrotet på Raudeberg som var i fjor.

Paris rosar måten dei lokale helsestyresmaktene har handtert dette på i dag og stilt opp for verftet.

Fjordenes Tidende har fleire gonger prøvd å få kontakt med kommuneoverlege i Kinn kommune, Jan Helge Dale måndag kveld, men han har ikkje svara oss.

Fjordenes Tidende er kjent med at fleire personar som også blir oppfatta som nærkontakter av den smitta også er sett i karantene ut denne veka.