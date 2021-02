Fortel om ein arbeidskvardag med netthets og sjikanering: – Den siste tida har det vore så mykje at folk har nekta å brøyte her

Lokale brøytebilsjøførar opplever omtrent dagleg å motta hets i sosiale medium for jobben dei gjer. No vel to av dei tilsette å stå fram for å få slutt på det dei meiner er sjikanering.