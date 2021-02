Frå i dag ringer du Bergen når du varslar om brann på 110

Nyheter

Dette fortel dagleg leiar i Alarmsentralen Sogn og Fjordane, Terje Brandsøy, i ei pressemelding. Han viser til at sentralen i Florø framleis skal ha dei fleste tenestene dei hadde før.

– Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS er eit kompetansesenter for e-helse for våre eigarkommunar. 95 % av oppgåvene for våre eigarkommunar skal vi fortsett utføre. Det er berre 110 tenesta som skal til Bergen.

Tenestene dei framleis skal utføre er:

Mottak og formidling av tryggleiksalarmar og alarmar frå velferdsteknologi

Mottak og formidling av automatiske alarmar som brann – innbrot – heis og andre tekniske alarmar.

Varsling av industrivern og andre grupper som ønskjer vår teneste.

Varsling av kommunale ressursgrupper via mobilnettet (everbridge) etter behov.

– Vinteren 2020/2021 starta vi implementering av nytt digitalt responssenter, NetNordic omsorg. Innan utgangen av 2021 er målet å vere fullt digitalisert. Dette vil revolusjonere samarbeidet med våre eigar kommunar og opnar opp for mange mogelegheiter. EPJ som er i bruk i våre eigar kommunar er implementert, noko som gir god kvalitetssikring og direkte dokumentering av utøving av tenesta.

Den nye 110-sentralen med 38 kommuner starter opp 1. februar. Men ennå vet man ikke hvordan kjøp av nytt varslingssystem vil påvirke økonomien 110-sentralene i Florø og Bergen skal innen 1. februar 2021 slås sammen til én sentral som blir liggende i Bergen. Nå ber brannsjefen i Bergen om kommunenes signatur på avtalen som vertskommune for ordningen.

Tryggleiksalarmar

– Alarmsentralen Sogn og Fjordane har sidan 1999 steg for steg utvikla seg til å vere kommunane sitt responssenter for mottak og formidling av tryggleiksalarmar. Dette er ei teneste vi skal fortsette å utøve for våre eigarkommunar. Sentralen har i dag 2200 brukarar av denne tenesta. Alle våre brukarar er utstyrt med digitale tryggleiksalarmar, skriv han i pressemeldinga.

Velferdsteknologi

Brandsøy fortel at ei satsing på digitale verktøy vil gjere tenestene tryggare i framtida.

– Tidene forandrar seg. Ny teknologi blir utvikla. Med den nye digitale responssenterløysinga NetNordic omsorg er vi klare for å utføre eit bredt spekter av tenester for primærhelsetenesta via velferdsteknologi. Både tryggleiksskapande tenester og pleie og omsorgstenester. Vi tek imot varslar eit bredt spekter av velferdsteknologi. Vi kan nemne digitale tilsyn som døralarm, lokaliseringsteknologi, kamera og medisineringsstøtte. NetNordic omsorg er ei framtidsretta responssenterplattform og i framtida vil vi kunne bidra inn mot spesialisthelsetenesta med medisinsk avstandsoppfylging.

Kompetansesenter

– Kanskje det viktigast er at sentralen har påteke seg arbeidet med å vere kommunane sitt fagsenter for e-helse. I dette arbeidet ligg det mange ulike oppgåver sentralen utøver for sine eigarar, seier Brandsøy som mellom anna nemner følgjande:

Vareta kommunane sine interesser / kvalitetssikring / Tenesteutvikling

Utarbeide rutinar / Instruksar

Testing / Kvalitetssikring / erfaringsdeling av nytt utstyr før utplassering

Kompetansebygging: Kurs / Opplæring

Fagsamling. Administrativt / teknisk personell.

Alarmsentralen er representert i prosjekt innanfor fagområdet på fylkesnivå.

Bidra til ei berekraftig utvikling innan pleie og omsorg.

Oppdragsgivar / deltakar på vegner av eigarkommunane i sentrale innkjøp av løysingar som vareteke kommunane sine interesser innan e-helse.

Automatiske alarmar

– Det er ca. 900 bygg tilknytt Alarmsentralen med ulike alarmar som brannalarm og andre tekniske alarmar. Sentralen har ei eiga linja mot 110 sentralen i Bergen der automatiske alarmar som skal responderast på blir meldt inn. I tillegg vil sentralen framleis bruke naudnett mellom operatørane.

Held fram med varsling av store og små grupper av menneske via mobilnettet

– Sentralen Everbridge vil framleis ta på seg varsling av større grupper som har behov for hurtig varsling. Dette er ei teneste vi har levert i 20 år og som vil halde fram. I dag er det kommunane i gamle Sogn og Fjordane som eig og driftar Alarmsentralen. Sentralen vil framover også tilby resten av kommunane i det nye Vestland fylke å bli medeigar i sentralen og nytte seg av dei tenestene vi tilbyr.