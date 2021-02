Foreslår plan for flytting av Skram-elevane

Får ikkje plass til alle elevane i modulbygget. Første og sjuande klasse kan derfor måtte få andre løysingar

Kommunedirektør Terje Heggheim vil i neste møte i utvalet for oppvekst og kultur legge fram plan for midlertidig flytting av elevane ved Skram skole til modulbygget på Tennebø. Utfordringa er at ikkje alle elevane får plass i modulbygget slik det framstår no.