Ser nærare på frivilligheita etter pandemien

Nyheter

Setningane «Det blir bra» og «Alt blir bra», gjerne i kombinasjon med ein regnboge, har vore ei påminning som stadig har dukka opp sidan nedstenginga i mars i 2020. No tek Vestland fylkeskommune og Frivillighet Norge det eitt steg vidare. Tida er inne for å planleggje korleis det skal bli bra, skriv Vestland fylkeskommune i ei pressemelding.

Gjenreising av frivillig sektor

– Koronakrisa har lagt ned forbod mot mykje frivillig aktivitet. Når samfunnet forhåpentlegvis snart opnar opp igjen, startar gjenreisinga av frivillig sektor, seier Stian Davies, som leiar hovudutval for kultur, idrett og integrering i Vestland fylkeskommune.

Han trur samarbeid er nøkkelen for vegen vidare.

– Alle gode krefter må samle seg for å gje frivillig sektor gnisten som trengst for å få frivillige tilbake, for å rekruttere nye, og ikkje minst tenkje nytt om kven vi rekrutterer og korleis. No har vi sjansen til å gjere frivilligheita endå sterkare og meir mangfaldig. Den sjansen håpar eg vi kan gripe i lag.

Konferansen er spesielt retta inn mot regionale frivillige organisasjonar, men er open for alle. Davies håpar mange set av to timar for å delta 18. februar.

Samarbeid for meir deltaking og inkludering

Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge er einig i at samarbeid på tvers av sektorar er vesentleg for å auke deltakinga og inkludere fleire i frivilligheita. For å komme tilbake til «den nye normalen» er det viktig å ta godt imot alle som vil vere med.

– Det skjer noko magisk når vi møtast for å gjere ein innsats for noko vi brenn for. Lokalsamfunna treng desse fellesskapa, like mykje som kvar og ein av oss treng dei. Når koronapandemien etter kvart slepp taket, skal vi ha med alle som vil. Slik kan vi sikre at frivilligheita har gode sjansar til å blomstre i tida framover, seier Johnsen.