Signerer ny avtale for norsk biokarbon

De to selskapene vil utveksle kompetanse og teknologiløsninger for å utvikle og produsere biokarbon og andre produkter for Elkems produksjonsprosesser. Biokarbonet vil bli produsert på Vow Industries sin planlagte fabrikk på Follum utenfor Oslo i Norge, basert på bærekraftige råvarer bestående av skogsmasse, treavfall og andre trematerialer.