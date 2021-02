Åtvarar mot farleg leik i brøytekantane langs vegen

Nyheter

På sine heimesider oppmodar Stad kommune alle vaksne om å snakke med barna sine om farene ved å lage snøholer eller ake i brøytekantane.

– Hjelp gjerne barna med å finne andre kjekke stadar for leik, skriv dei.

Samme beskjed gjekk også Kinn kommune ut med nyleg:

– Det er mykje snø i gatene i kommunen og mange barn kan la seg friste til å lage snøhuler i fonn langs vegen. Vi minner om at det kan vere farleg å opphalde seg i snøhuler, særleg når brøytebilen kjem. Vi oppmodar alle om å halde god avstand når brøytekøyretøy er i nærleiken. Vi ser alt for mange gonger at barn oppheld seg for nærme køyretøy under brøyting.

Dei kjem også med ei oppmoding til bileigarar:

– Dersom vaksne flyttar personbilar vekk frå vegen, kan brøytebilen rydde snøen vekk frå gatene og tilkomsten vert betre.