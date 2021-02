Byggevarebutikken i sentrum har fått nye eigarar

– Vi har trua på at vi skal kunne vekse i marknaden her og vere med på å utvikle lokalsamfunnet

Lokal forankring, framtidstru og eit genuint ønske om å bidra til vekst, var stikkorda då E.A. Smith AS blei presentert som nye eigarar av Selje Trevare onsdag. Dei tar over 1. oktober, og har allereie fleire planar for verksemda.