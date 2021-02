Måløybygde Cape Arkona til topps i internasjonal kåring

Nyheter

Austral Fisheries' Cape Arkona, som ble designet av Skipskompetanse i Måløy og bygd på Båtbygg AS på Raudeberg er kåret til beste kombinasjonsfiskefartøy i 2020 av Fishing Boat World - Baird Maritime.

Verftet roser kompetente ansatte, erfarne underleverandører og rederiet for et godt samarbeid Cape Arkona – Fiskefeltene våre er langt til havs, og det fleksible kombinasjonsdesignet på Cape Arkona, gir oss nå muligheten til å drive hele året der vi før måtte innrette oss etter sesongrestriksjoner, sier Peter Stevens, leder for dyphavsfisket ved Austral Fisheries.

Cape Arkona er den første i sitt slag i verden. Multifunksjonsfartøyet er rigget for tre typer fiske – autoline, trål og teiner – og en kan veksle mellom de tre fiskeriene på en og samme tur uten å måtte rigge om.

Tidsskriftet skriver om Skipskompetanse og Båtbygg at begge er internasjonalt anerkjente firma, og at resultatet av samarbeidet mellom dem har blitt fantastisk.

– Cape Arkona er et nyskapende, fleksibelt skip som er rigget for å kunne skifte mellom trål, teiner og autoline, samtidig som det kan prosessere og fryse ned variert fangst, på en og samme tur. Og alt dette skjer i et komfortabelt, varmt, trygt hybridskip med tre ulike framdriftsmotorer, to dieselmotorer og en elmotor, i tillegg til batteri, skriver magasinet.

Fakta om Cape Arkona

Fartøyet

Klasse notasjon- BV.

Design- Skipskompetanse SK4260

‘LOA-66,9m

LPP-61m

Bredde-15m

Øvrige kapasiteter

Fryserom 1154 m3.

Drivstoff 589 m3

Urea 36 m3

Ferskvann 61 m3

Flyter videre på solid kompetanse De 18 ansatte i båtdesign-selskapet Skipskompetanse er på plass i nylig utvidede lokaler i Måløy sentrum. Daglig leder og eier, Per Jørgen Silden, sier drømmen om å starte selskapet kom mens han gikk på ungdomsskolen.

