Nytt selskap starter nå jobben med å søke om egnede lokaliteter for torskeoppdrett

Gadus-gruppen som skal etablere seg i Nordfjord, starter nå jobben med å søke om egnede lokaliteter for akvakultur. Gjennom det heleide datterselskapet Nordfjorden Torsk AS, sender de nå søknad til Kinn kommune om etablering av en lokalitet for matfisk av torsk ved Gangsøy.