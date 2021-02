To av de 13 kollegaene ved verftet er nå bekreftet smittet

Nyheter

Det er Måløy24 som melder saken.

To nærkontakter har testet positivt etter at det ble påvist smitte i Måløy To nærkontakter av mannen som testet positivt for covid-19 i Måløy mandag har også fått påvist smitte.

Glenn Paris, som er HR-ansvarlig ved verftet, tar beskjeden med fatning, og er glad for å se at de nye smittede ikke har ført med seg så mange nærkontakter som man kunne frykte.

– Det er klart at de to har fem nærkontakter i jobbsammenheng. Tre på Stadyard, to i tilknyttede bedrifter, sier Paris til nettstedet onsdag kveld.

Ein tilsett ved verftet har testa positivt for korona - 13 er sett i karantene Måndag fekk ein mann som bur på Vågsøy svar på koronatesten som han gjorde fredag som viser at han er smitta av covid-19-viruset. 13 arbeidskollegaer er sett i karantene.

Tidligere onsdag fikk Fjordenes Tidende bekreftet at også to andre var smittet av den ansatte ved Stadyard. Disse var ikke tilknyttet verftet. Til sammen er dermed fire bekreftet smittet som følge av den første smittede.

Nærkontaktene til disse fire skal nå testes. Noen har blitt det i dag og resten vil få det gjort i løpet av morgendagen.

Smittevernlege i Kinn Jan Helge Dale kunne også bekrefte for Fjordenes Tidende tidligere onsdag at denne smitten ikke er av den britiske mutasjonsvarianten. Men alle prøver blir likevel undersøkt for mutasjonen.