Fire nærkontakter har så langt testet positivt, men flere blir testet i dag

– Vi har per nå fire smittetilfeller hos nærkontakter knyttet til utbruddet på Stadyard på Raudeberg, sier kommuneoverlege Jan Helge Dale til Fjordenes Tidende.

To av disse er de som er rapport i dagens statistikk fra Helse Førde.

– Alle de andre nærkontaktene på verftet har så langt testet negativt på smitte. Vi har nå kartlagt ytterligere nærkontakter, og tester disse i dag, torsdag, sier Dale.

Etter det første smittetilefellet ble funnet ved Stadyard, ble det først funnet to positive nærkontakter som ikke jobbet på verftet, men i sirkelen rundt. Deretter ble det funnet ytterligere to positive nærkontakter blant de ansatte på verftet.

– Det er positivt at vi ikke har funnet flere positive prøver blant nærkontaktene. Det tyder på at vi har kontroll her, sier kommuneoverlegen.

Ingen innreisesmitte med stengte grenser

Jan Helge Dale sier at de stengte grensene har stoppet importsmitten effektivt.

– Det er ikke innreise nå, så vi har dermed ingen rapportert innreisesmitte. Vi har i praksis stengt landet, så det gjør meg beroliget i forhold til risikoen for importert smitte.

Dale sier at man likevel tester folk som er på vei ut av karantene etter innreise, og at ingen av disse har testet positivt.

Han forteller at covid-19 testene nå igjen analyseres på laboratoriet til Helse Førde på Sentralsykehuset i Førde, etter at man i forrige uke måtte benytte seg av testkapasiteten til Haukeland sykehus i Bergen.

– Det at vi får analysert prøvene i Førde gjør at vi er enda tidligere ute med å få satt folk i karantene eller isolasjon. Alle positive prøver blir nå også rutinemessig analysert for å avdekke om det dreier seg om muterte virus.. Hvis vi ikke finner mutert virus i den første prøven i slike utbrudd, så kan vi gå ut ifra at alle nærkontaktene heller ikke får påvist muterte virus.

Liker ikke sensasjonspreget

– Man fant mutert virus i Hardanger denne uken, og det blir slått stort opp i mediene at det er påvist flere med mutert smitte der, men det er helt selvfølgelig at nærkontaktene da er smittet med det samme viruset. Det blir litt for mye sensasjonspreg i måten dette blir fremstilt på. Det er ikke breaking news at et mutert virus spres til nærkontakter, og det betyr ikke at vi har mistet kontrollen, så lenge vi er flinke på smittesporing og isolering, sier Jan Helge Dale.