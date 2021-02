Må utsette temakvelden om hverdagslivet under krigen

Nyheter

Dette er andre gang arrangementet må utsettes.

– Vi ser ingen annen mulighet enn å flytte dette arrangementet, og har satt det inn i kalenderen i september, sier Ole Mathisen til Fjordenes Tidende.

Temakvelden skal etter programmet ta for seg hvordan det var for folk flest å leve med okkupasjonen tett innpå livet, og hvordan folk taklet det å forholde seg til propagandaen og alle forordningene og reglene som ble innført for å holde kontroll på befolkningen.

Flere tidsvitner er invitert til å fortelle om sine opplevelser, mens andre har blitt videointervjuet i samband med arrangementet.