No blir det legekontor og helsesenter i same nybygg ved eldretunet

Nyheter

Framlegget frå formannskapet vart godkjent med ei endring i første punkt frå KrF, der det vart lagt til at eit framtidig tannlegekontor kan ha ei anna plassering, men at det helst bør vere i nærleiken av Selje sjukeheim. I tillegg kom dei med eit tilleggsframlegg der dei bad om at fysio- og ergoterapitenestene i Selje fekk gode løysingar.