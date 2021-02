Fikk digitalt bedriftsbesøk av stortingspolitikere

– Vi burde egentlig stengt ned hotellet før jul, men så har vi gode eiere som ikke gir seg så lett

Medlemmer i Høyres næringsfraksjon på Stortinget gjennomførte torsdag et digitalt bedriftsbesøk på Stad Hotell for å få innspill på om tiltakspakkene fra staten virker. – Det er kun på eiernes nåde at vi holder åpent, sa hotellsjef Øystein Wiig Rambøl.