Ber om unnskyldning for at kommunen sendte ut sensitive opplysingar til feil person

– I dag melder NRK Vestland om ei kjedeleg sak. Det var i desember i fjor at vi sendte frå oss dokument med personlege opplysningar til nokon som ikkje skulle ha dei. Det var ei uromelding til barnevernet. To sakshandsamarar sender utskrift til ein skrivar samstundes. Den som hentar dokumenta først tar bunken med seg. I bunken ligg uromeldinga og hamnar med utsendinga. Det skulle sjølvsagt aldri skjedd, skriv Terje Heggheim i sitt fredagsbrev til dei tilsette i kommunen.

Det var den som fekk dokumenta som kontakta kommunen.

– Deretter har vi vore i kontakt med alle involverte. Vi har og sendt saka til Datatilsynet, seier Heggheim og legg til:

– Overfor dei involverte ber eg om orsak for det som skjedde.

No er ein i gang med å innføre ID-kort for utskrift i Kinn.

– Då vil du ikkje kunne ta ut dokument frå ein printer utan at du identifiserer deg. Då vil vi unngå slike uønska hendingar. Før det er på plass, ber eg om at alle skjerpar dei manuelle rutinene for utsendingar. For barnevern og helsestasjonen er dette tatt spesielt opp.