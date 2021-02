På søndag er det igjen på tide å «komme seg ut»

Nyheter

Hver vinter og høst i over ti år har DNT arrangert Kom deg ut – dager over hele landet. Det gjør de også denne vinteren, søndag 7. februar.

– Kom deg ut-dagen er en introduksjon til friluftslivet. Et gratis, lavterskelarrangement der alle er velkomne. I år blir tilbudet koronatilpasset med blant annet færre plasser. Det eneste du trenger å gjøre er å melde deg på i forkant, sier Klarp Solvang.

En har behov for avveksling fra det stedet man ellers er døgnet rundt. Og for frisk luft, å se noe annet enn kjøkkenbordet og å bruke kroppen.

– Men i tillegg til dette har vi fått noe annet viktig på kjøpet. Noe jeg tror de fleste ikke ofret en tanke før smitten nådde oss, men som vi nå, snart ett år inn i unntakstilstand merker at betyr så mye, mye mer, sier han.

- Ute på tur kan du nær sagt bevege deg fritt. Skogen er så stor og lunsjplassene så mange at tankene om pandemien forsvinner litt. Og vissheten om at de du møter er i samme situasjon som deg selv, underernært på input og menneskelig kontakt gir en form for trøst. Derfor blir det å si hei enda mer naturlig nå, og det gjør godt. Ofte kommer det også et smil og småprat på avstand.

En kan sjekke sine lokale turgrupper for å se om det skjer noe i din kommune. Ellers er det også fritt fram for ta seg en tur ut sammen med venner og familie.