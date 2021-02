Telenor fikk tre utfordringer på en gang som skapte problem

Nyheter

Det skriver Telenor på sine nettsider.

– Anrop via 2G fungerer som normalt. Vi har satt store ressurser på for å sørge for å få rettet opp i dette så fort som mulig. Vi beklager ulempene feilsituasjonen medfører, skriver teleselskapet.

For kunder som må bruke nødnummer 112, kan en slå av 4G tale eller ta ut SIM-kort. (Dette gjelder kun 112).

Net Partner i Måløy, skriver på sine Facebook-sider at det kan hjelpe å sette på flymodus og så av igjen for å opprette ny tilkobling til mobilnettet. Hvis dette ikke hjelper så kan det hjelpe å slå av 4G Tale for å da benytte 2G nettet til tale.

Telenor har på ettermiddagen funnet feilen for taletrafikken og rettet den.

– Vi har hatt problemer med 4G tale, og noen kunder har opplevd at anrop feiler. Vi iverksatte tiltak umiddelbart og taletrafikken fungerer nå som normalt. Telenor fortsetter å overvåke trafikken for å sikre stabilitet. Vi beklager ulempene feilsituasjonen medfører, sier informasjonssjef Henriette Holte.

Parallelt med at denne feilen oppstod, har to andre situasjoner inntruffet i Vestland, men det er ingen sammenheng mellom de tre feilene.

– Vi har et sjøkabelbrudd utenfor Måløy. Vi er i ferd med å skjøte kabelen. Konsekvensen av feilen er relativt begrenset, sier Holte, og legger til:

– Den tredje feilen gjelder kabelbrudd i et vann ved Voss. Mobil- og bredbåndskunder i følgende kommuner er berørt av feilen: Stranda, Kinn, Voss, Bremanger, Stad, Stryn og Gloppen. Vi beklager overfor alle våre berørte kunder.