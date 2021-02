Tryggleiksalarmane er sett ut av spel grunna kabelbrotet: – Heimetenesta er i beredskap

Nyheter

I Kinn kommune har dei mange som er avhengig av tryggleiksalarm i kvardagen. Der sender dei no heimetenesta i beredskap, i tillegg til at dei tilsette får beskjed om å køyre ekstra rundar heim til folk.

– Alle tilsette har fått beskjed om at alarmane ikkje verkar, og at dei må ta seg ei ekstrarunde heim til dei som er avhengig av alarmen.

Det seier kommunalsjef for helse og velferd i Kinn kommune, Norunn Stavø til Fjordenes Tidende.

– Så vi er klar over situasjonen, og har også informert alle tenesteleiarane om at dei må leige inn ekstra folk om det er behov for det.

Sjølv om ho ikkje har eit eksakt tal, kan ho fortelje at det er ganske mange i Kinn kommune som er svært avhengig av alarmen.

– Nokon har den berre som ei ekstra sikkerheit, medan andre ikkje klarar seg utan. Så vi kjem til å vere ekstra påpasselege med å reise heim til dei som vi veit er mest avhengig av den, seier Stavø.

Ho oppmodar samstundes pårørande om å vere ekstra på vakt då kommunen ikkje har moglegheit til å nå ut til alle grunna kabelbrotet.

Dagleg leiar på Alarmsentralen i Sogn og Fjordane, Terje Brandsøy, fortel til NRK fredag ettermiddag at nær 700 sikkerheitsalarmar er ute av drift som ei følgje av kabelbrotet.

Siste oppdatering frå Telenor er som følgjer:

Telenor har for tiden to feilsituasjoner i Vestland. Det dreier seg om et sjøkabelbrudd utenfor Måløy, og et fiberbrudd ved Voss.

Vi er i ferd med å skjøte kabelen i sjøen. Samtidig har vi skjøtelag i gang med feilretting ved Voss. I tillegg jobber Telenor med å opprette en ny midlertidig føringsvei. Siden vi har to brudd, får dessverre dette store kundekonsekvenser.

Mobil- og bredbåndskunder i følgende kommuner er berørt av feilen: Stranda, Kinn, Voss, Bremanger, Stad, Stryn og Gloppen. Vi beklager overfor alle våre berørte kunder.

Telenor hadde tidligere i dag problemer med 4G Tale. Vi iverksatte umiddelbart tiltak og taletrafikken fungerer nå som normalt. Denne feilen har ingen sammenheng med feilsituasjonen i Vestland.

Per no er Sogndal, deler av Sunnfjord, Stranda, Kinn, Bremanger, Stad, Stryn og Gloppen råka.