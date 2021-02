Nok ei rolig natt for politiet: – Vi tok oss ein køyretur for å få timane til å gå

Kuldegrader og korona. Kombinasjonen gjer at det er lite å ta seg til med for lokalt politi om dagane. Sjølv om dei sjølvsagt er glad for at folk oppfører seg, er det likevel lange dagar på jobb vedgår innsatsleiaren.