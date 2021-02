Skrev ut 3012 gebyr og 46 anmeldelser for manglende bruk av hjelm og bilbelte

– Det er gledelig at de fleste bruker verneutstyr i jobben sin, men 3012 gebyr for manglende bilbeltebruk er likevel for mange. Bilbelte er det enkleste og mest effektive hjelpemiddelet for å redusere tallet på drepte og hardt skadde i trafikken, sier Statens vegvesen i en uttalelse.