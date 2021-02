Rekordmange søker Kulturminnefondet

– Det har vært voksende søknadsmengde i mange år, men interessen hittil i 2021 slår alle tidligere rekorder

Det er uvanlig stor aktivitet hos Kulturminnefondet nå på starten av året. – Søknadsmengden er fordoblet, noe som viser at interessen for å ta vare på kulturminner er stor over hele landet, sier direktør Simen Bjørgen.