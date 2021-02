Er i rute og vil legge fram prosjektplanen for skolen om seks uker

Kommunalsjef Rolf Bjarne Sund i Kinn kommune fortalte tirsdag formannskapet at arbeidet med nye Skram skole følger tidsplanen, og at en midlertidig løsning for flytting av elevene skal behandles i kommunestyremøtet senere i februar.