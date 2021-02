Prøver å få brannstasjonene ferdig raskere for å møte kravene fra Arbeidstilsynet

Etter at Arbeidstilsynet varslet Kinn kommune om at det kommer nytt tilsyn ved brannstasjonene i Florø og Måløy, vil kommunalsjef Rolf Bjarne Sund og kommunedirektør Terje Heggheim se på mulighetene for å realisere prosjektene raskere enn budsjettene legger opp til.