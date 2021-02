Vil at heile denne vegstrekninga får veglys: – Det er mange som går tur, joggar og syklar langs vegen

Nyheter

Styret i Stadlandet Pensjonistlag har sendt eit brev til Stad kommune, der dei viser til ein artikkel i Fjordenes Tidende om at Stad Kommune kostar veglys i Hoddevik. Dei vil at også resten av strekninga Leikanger-Borgundvåg skal prioriterast.

No er prosessen i gang med å få veglys i denne bygda Ein gjengangar i avsispalter og kommentarfelt på sosiale medium, har i mange år omhandla veglys i Hoddevik i Stad kommune. No er endeleg prosessen i gang.

I brevet, som er adressert til kommunedirektør Åslaug Krogsæter, skriv leiar i Stadlandet Pensjonistlag, Anne-Karene Vederhus at pensjonistlaget har sendt to søknader til Statens vegvesen i samband med manglande gatelys på ein del av strekninga mellom Leikanger og Borgundvåg. Det fyrste brevet vart sendt 19. august 2020, og det andre vart sendt 6. desember. Ingen av breva er svara på av vegvesenet.

– Eksisterande gatelys endar ved oppdrettsanlegget og startar igjen ved moloen i Borgundvåg, ei strekning på ca. 250 meter manglar lys. På grunn av aukande trafikk til etablerte bedrifter og knuseverk har strekninga fått betydeleg høgare årsdøgntrafikk. No kjem også eit vindkraftverk som nyttar vegen. Det er mange som går tur, joggar og syklar langs vegen. På grunn av autovern, manglande vegskulder og smal veg er det lite høve til å gå til sides når bilane kjem.

– No vonar vi at Stad kommune vil tilrå også vår søknad til Statens vegvesen slik at gatelys kan kome på plass også på nemnde strekning. Vi ber om tilbakemelding om at dette brevet er motteke og kopi av tilrådinga Stad Kommune sender til Statens vegvesen, eventuelt ei grunngjeving på kvifor kommunen ikkje ynskjer å tilrå gatelys på denne strekninga, avsluttar Anne-Karene Vederhus i brevet sitt til kommunedirektøren i Stad.