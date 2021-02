Nyheter

– Jeg har et stort engasjement for barn og ungdom, det har jeg alltid hatt. Og da jeg fikk denne rollen som stortingspresident, så bestemte jeg meg tidlig for å bruke den tiden som jeg kan bestemme over selv, til å snakke med barn og unge om hvor viktig det er at dere engasjerer dere der dere bor, og at dere bryr dere om hva som skjer i lokalsamfunnet, sa Trøen innledningsvis i møtet.