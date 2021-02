Kommunen vurderer å bli med i tverrfaglig team for å bedre rus- og psykiatriomsorgen: – Dette er en god måte å jobbe på

Nyheter

Eva Marie Pleym, brukerrepresentant hos Nordfjord psykiatrisenter, mener ordningen med et tverrfaglig FACT-team har gitt Stad kommune en mye bedre oppfølging av dem som har de tyngste psykiske lidelsene, ofte kombinert med rus. Hun er skuffet over at nabokommunene, til tross for å ha fått tilbudet, ikke har flagget interesse for etablere det samme tilbudet som Stad kommune.