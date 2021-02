Partiet vil sikre likskap for lova: – Vi vil ha svar på korleis administrasjonen følger opp ferdig behandla saker

Nyheter

Raudt ønskjer at spørsmåla, som handlar om administrasjonen si oppfølging av plan- og reguleringsvedtak, blir besvart i neste kommunestyremøte.

Den eine saka gjeld ombygging og renovering av eit naust i Tytingvåg på Husevågøy.

– Denne saka har gått alle gradene og er endeleg handsama av settestatsforvaltar i Rogaland. Konklusjonen derfrå er at tiltaket er ulovleg og dispensasjon er avslått. Likevel blir ikkje tiltakshavar pålagd å fjerne det som er ulovleg oppført. I saka blir det frå ein nabo stilt spørsmål med kva oppfølging saka får no når den er endeleg avgjort. Ein skulle tru at kommunen si oppfølging ville vere å krevje at utbyggar skal fjerne det som er ulovleg oppført. Men administrasjonen sitt svar til klagar er at ein ikkje vil foreta seg noko i denne saka med bakgrunn i at vedkommande har levert inn innspel til den kommande arealplanen, skriv Geir Oldeide på vegner av partiet, og legg til:

– Dette framstår for mange, inkludert klagar, som eit noko merkeleg vedtak. Som klagar skriv i sitt tilsvar til kommunen: dersom jeg blir ilagt en straff for en fartsovertredelse, så kan jeg nekte straff nettopp fordi jeg har levert inn et innspill til Statens vegvesen om at fartsgrensen i dette området bør bli regulert til 80 km/t i stedet for 60 km/t og så kan vi vente på at innspillet blir behandlet før vurdering av en eventuell straffereaksjon.

Fylkesmannen gjer om kommunen sitt vedtak og seier nei til fritidsbustaden i strandsona Fylkesmannen i Vestland klaga på Kinn kommune sitt vedtak om dispenasjon og løyve til ein fritidsbustad som dei meiner er bygd utan løyve i strandsona i eit område som er avsett til naustområde på Husevågøy. No avgjer ein settefylkesmann at klagen vert tatt til følge og at kommunen sitt vedtak gjerast om.

Frå sakshandsamar si side er det presisert at dette ikkje er eit enkeltvedtak som kan påklagast. Sitat: Avgjerda om at en skal sjå på denne saken gjennom kommuneplanarbeidet er ikkje eit enkeltvedtak, dette er ein prosessledande avgjersle. Det er då heller ikkje noko ein formelt kan klage på jf. forvaltningsloven § 28 jf. § 22. Ein viser og til at sjølv om plan- og bygningslova § 32-1 pålegg kommunen å forfølge ulovlige saker, så gir ikkje denne bestemmelsen rettigheter for andre.

– Det er freistande å bruke sterke ord om eit slikt utsagn. La meg formulere det slik: Dette syner ikkje ei haldning som aukar innbyggarane sin tillit sakshandsaminga i Kinn kommune, seier Oldeide.

Har sendt nauststriden vidare til settefylkesmann for endeleg avgjerd Etter at klagenemnda i Kinn ikkje tok klagene frå Fylkesmannen i Vestland og ein nabo til følgje har Kinn kommune no sendt saka om bruksendring på eit naust til fritidsbustad på Husevågøy over til Fylkesmannen i Vestland for oppnemning av settefylkesmann.

– Dersom kommunen i praksis skal sjå mellom fingrane med eit endeleg vedtak frå statleg myndigheit, så bør det ikkje skje ved eit såkalla prosessleiande vedtak gjort av ein sakshandsamar, utan klagerett. Då bør det i alle fall forankrast både politisk og administrativt på ein meir solid måte. Det høyrer med at også i denne saka er det frå klagar si side antyda at kjennskap og vennskap har hatt betydning for den kommunale sakshandsaminga. Raudt påstår ikkje at det er slik.

Fylkesmannen ber politikarane gjere om vedtaket Etter ein klage frå ein nabo på Husevågøy ber Fylkesmannen i Vestland formannskapet i Vågsøy gjere om vedtaket der dei gav løyve til bruksendring frå naust til fritidsbustad.

Oldeide fortel at partiet har sett på korrespondansen mellom klagar og kommunen i denne saka, og meiner at det er ting som må betrast.

– Når klagar ber om innsyn i korrespondanse og sakshandsaming som kommunen viser til, så skal slikt gjevast eller eventuelt avslåast med grunngjeving. At det går fleire månader utan svar på slik innsynsbegjæring, og at klagar må be Statsforvaltaren gripe inn overfor kommunen for å få innsyn, er kort og godt ikkje akseptabelt.

Gav tillatelse til at naustet kunne få bli fritidsbolig Ti år etter at han først søkte om restaureringstillatelse for et gammelt naust på Husevågøy fikk eieren medhold i at han kunne få endre bruken av bygget fra naust til fritidsbolig. Et enstemmig formannskap stilte seg bak avgjørelsen.

Sak to handlar om buplikt

Den andre saka gjeld ei konsesjonssak i Eikefjord der det er gjeve konsesjon med mellom anna buplikt.

– I følgje fleire innsende klageskriv så er ikkje buplikta overholdt fordi konsesjonshavarane fortsatt ikkje har den faste døgnkvila si på garden. Dersom dette stemmer, og vi har ingen grunn til å tvile på det, så er det kommunen si klare plikt å følgje opp eit slikt brot på konsesjonsvilkåra. Og spesielt burde det legge eit klart press på administrasjonen å sørge for at dette blei teke skikkeleg grep om når det frå klagar si side blir antyda at det er kjennskap og vennskap inne i bildet, skriv Oldeide, og legg til:

– For ordens skuld: Raudt påstår ikkje at det er slik, men når den tanken er sådd, burde det trigge både fortgang og openheit i saka slik at all slik tvil blir rydda av vegen.

Tek ikkje stilling til innhald

Raudt vil også understreke at dei ikkje tek stilling til innhaldet i dei to sakene til fordel for ein av partane i sakene.

– Frå vår side handlar dette om den kommunale sakshandsaminga, oppfølging av lovleg fatta vedtak, innsynsrett i prosessane og overholding av svarfristar etter forvaltnings- og offentleglova. Det er også svært viktig for oss å sikre at det skal vere likskap for lova. Difor ligg det på kommunen eit stort ansvar for å avkrefte spekulasjon om det forskjellsbehandling.

Oldeide peikar på at ein av dei store føremonene som vert trekt fram med Kinn kommune, spesielt sett frå gamle Vågsøy si side, er at ein no har fått ein plan- og bygningsetat av eit heilt anna kaliber enn det Vågsøy hadde før.

– Ein må ikkje stelle seg slik at den tilliten raknar. Vi vil gjerne ha svar på følgande spørsmål: