Ønsker å ta i bruk sosiale medier for å nå ut til flere ungdommer

Nyheter

Arbeidsgruppen skal bestå av Elea MacDonald, Henrik Oksholen og Mathias Refvik Henriksen.

Bakgrunnen for saka var at det ofte er et behov for å nå ut til ungdom med informasjon. Under debatten ble det drøftet ulike plattformer, som TikTok, Snapchat og Instagram, noe som arbeidsgruppa skal ta stilling til.

Det ble også vedtatt hvilke tidspunkt fremtidige møter i ungdommens kommunestyre skal avholdes på.

Det ble bestemt at det skal være tre møter til fram til sommeren, og to etter. Ungdommens kommunestyre i Kinn møter på følgende datoer:

10.02.2021

22.04.2021

09.06.2021

21.10.2021

08.12.2021

Møtene blir kalt inn på Teams. Tidene kan endres til fysiske møter alt etter om koronasituasjonen endrer seg.