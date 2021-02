Raudt beklagar orda dei brukte i sak om byggesak i Kinn

– Vi formulerte oss på ein uheldig måte

I ei henvending til ordføraren i Kinn, som Raudt også sendte ut til lokale media, brukte partiet ordet «ulovleg oppført» om ei byggesak på Husevågøy. No beklagar partiet at dei sa dette, og understrekar at det var meint som deira tolking av statusen på tiltaket.