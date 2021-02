Er i rute med vaksinasjonen

– Vi har hatt et spesielt høyt servicenivå overfor de eldste, men har ikke kapasitet til å opprettholde det for yngre

Kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld sier at vaksinasjonsprogrammet i Stad kommune følger den nasjonale tidsplanen, og at kommunen er ferdig med å vaksinere de eldste denne uka. – Vi har hatt et høyt servicenivå overfor de eldste, men har ikke kapasitet til å tilby det samme til de øvrige aldersklassene.