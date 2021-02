Oppdrettsselskapet vil utvide og flytte anlegget

No blir det opp til ein settestatsforvaltar å avgjere denne saka også

Etter at klagenemnda i Kinn avviste klagen frå Statsforvaltaren i Vestland på MOWI sitt ønske om dispensasjon for å utvide anlegget ved Krabbestig ved Husevågøy, og sendte saka tilbake til Statsforvaltaren for avgjerd, er det no oppnemnt settestatsforvaltar også i denne saka.