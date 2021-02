To kvinner ble lurt av en tredje person til å frakte narkotika og ulovlige kontanter i bagasjen. Nå har dommen falt

To kvinner som ankom Måløy med hurtigbåt stod tiltalt for å ha hatt med seg narkotika og 65.129 kroner i kontanter i bagasjen. Pengene var utbytte fra straffbare handlinger. I Sogn og Fjordane tingrett ble en av kvinnene helt frikjent, mens den andre ble frikjent for et av punktene i tiltalen, men dømt til 14 dagers fengsel for et annet.