Arbeidstilsynet vil ha ei forklaring på korleis eit trygt arbeidsmiljø skal sikrast fram til nye brannstasjonar er bygd, kva vurderingar kommunen har gjort for å konkudere med at utsetting er greit, om det er gjort nokre nye tiltak i det siste og kvifor Kinn kommune ikkje formidla til tilsynet at dei planla ei utsetting.