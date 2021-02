Kvinne kjørte i amfetaminrus med tre passasjerer i bilen

Nyheter

Det var en lørdag i fjor sommer at kvinnen satte seg bak rattet til tross for at hun var påvirket av amfetamin. Blodprøve tatt av henne samme dag viste at hun hadde amfetamin i blodet med en konsentrasjon på 3,003μmol/l blod, noe som tilsvarer en promille høyere enn 0,5.