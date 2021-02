Får 300.000 kroner til prøvedrift

– Dette skal vere eit attraktivt reisemål og reiseveg for internasjonale, nasjonale og lokale pilegrimar

I budsjettet for 2021 har fylkestinget løyvd 600.000 kroner til to regionale pilegrimssenter i Kystpilegimsleia i Vestland. Ved tilsettinga av ein leiar for det regionale pilegrimssenteret i Selje er vilkåra for tilsegn no oppfylt og ein kan få utbetalt tilskotet.