Her kan du få med deg sakene «alle» ville lese i veka som gjekk

Ofte er opne saker som handlar om uykker og hendingar mykje lest. Dei to sakene som fekk flest lesarar denne veka var nyheita om to bilar som krasja i ei forbikøyringsulykke og oversikta over istjukkelsen på lokale vatn.

Den tredje mest lesne saka handla om Ragnar Hagen frå Måløy som i fleire år har hatt tryggleiken i tunnelen på fv. 617 på agendaen:

Ragnar har stått på for tryggleiken i denne tunnelen i ti år. No har han fått eit nedslåande svar frå fylkeskommunen

Spekulasjonar om det kjem ein ny butikk i Selje var det også mykje interesse for:

Rema 1000: – Det skjer mykje spennande, så vi følgjer med Etter at Bunnpris i Selje nyleg annonserte at dei stenger dørene for å sleppe til anna aktivitet, har den store snakkisen vore om dette kan opne dørene for andre kjeder.

Glad nyheita om Vår sin butikk var det mange som ville lese: – Snakk om jul og bursdag på samme dag! Aldri hadde eg drøymt om eit sånt beløp

Reagerer på at kommunen ikkje brøytar vegen gjennom bustadfeltet deira

Har tatt vemodig avgjerd etter 35 år: – No er det på tide at vi trer til side og slepp til andre

Må møte i retten tiltalt for seksuelt krenkende atferd overfor barn