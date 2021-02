Odd, snart hundre år, går tur kvar dag, køyrer bil og lagar sin eigen middag: – Eg tek dagane som dei kjem

Odd Wiehe er sprek. Hundreåringen går sine daglege turar i trimløypa i Måløy når det ikkje er is. Bilen betyr mykje og han er glad for at han fekk fornya førarkortet for to år sidan. No er han er spent på om helseattesten held til fornying når han rundar 100 år 20. februar.