Nyheter

– Det var folk fra brannvesenet i Svelgen og Florø på stedet, på hver sin side av skredet. Vi har ikke fått noen bekreftelse på at det kan være biler i skredet. Både brannsjef Kim Hjelle og jeg var ved skredet for litt siden, og vår vurdering var at det ikke var noe mer for oss å gjøre der per nå, sier beredskapssjef Robert Endestad til Fjordenes Tidende