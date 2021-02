Nyheter

– Snøskred over veg, nødetatar er på veg til staden. Det er meldt om ein del biler i området, uvisst om nokon er tatt, opplyser Vest politidistrikt.

Det har også tidlegare gått ras i området.

Siste melding frå operasjonsleiar Terje Magnussen er som følgjer:

– Naudetatar er akkurat komne fram til snøskred ved Magnhildskartunnelen. Driver med evakuering av området og jobbar med å få oversikt. Politiet vil snart komme med informasjon.

Vegtrafikksentralen opplyser at snøskredet er på nordsida av tunnelen og at entreprenør er på veg.

Til NRK, seier Ole Jakob Hartvigsen, vaktkommandør i 110 Vest, seier at dei fekk melding om skredet klokka 09.55.

– Det skal vere seks bilar om området, men vi veit ikkje om nokre er tekne, seier han til NRK.

I saka kjem det fram at dei har sendt redningsbilar både frå Svelgen og Florø for å ha tilkomst frå begge sider.

Tidlegare meldte Hovedredningssentralen at dei har sendt redningshelikopter frå Florø, og at Norske Redningshunder har to lavinehundar på veg til staden.

Siste oppdatering er at situasjonen no er avklart:

– Ingen teikn til at biler eller menneske er i skredet. Området sperres for trafikk inntil vidare, skriv dei i ei melding.

Vest politidistrikt melder også at situasjonen har roa seg:

– Naudetatar avsluttar redningsaksjon, skredet er mindre enn antatt. Vegen blir stengt og mannskap trekkast ut, skriv dei.

Vi oppdaterer saka fortløpande.